Суд заарештував соратника Саакашвілі Дангадзе на 2 місяці без права застави

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення арештувати соратника екс-голови Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

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«Рішенням Печерського суду Северіона Дангадзе заарештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави (ст. 110, ч.2 не передбачає альтернативи застави)», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня керівнику Київського обласного осередку «Руху нових сил» Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництву з членами організованого злочинного угрупування.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що наближений до Саакашвілі Дангадзе звернувся через довірену особу до бізнесмена Сергія Курченка з пропозицією фінансувати діяльність Саакашвілі.

За словами Луценка, правоохоронці зафіксували отримання людьми з оточення Саакашвілі близько 500 тис. доларів. Майже половину суми Дангадзе отримав під контролем українських спецслужб, тобто з переписуванням номерів купюр, також було зафіксовану передачу коштів, додав генпрокурор.