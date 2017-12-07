"Це ганьба": у США заговорили про можливість скорочення підтримки України в разі звільнення голови НАБУ

05:18, 07 грудня 2017
Політика
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США можуть скоротити підтримку України у випадку звільнення Ситника та Соболєва.

Підтримка України з боку США під загрозою / фото УНІАН

Голосування Верховної Ради за звільнення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника та голови антикорупційного комітету парламенту Єгора Соболєва, це може стати причиною припинення підтримки України з боку США.

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Про це на своїй сторінці в Twitter написав Радник колишнього віце-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер.

"Якщо Рада проголосує за звільнення голови Антикорупційного Комітету  та голови НАБУ, я буду рекомендувати скоротити всю урядову допомогу США Україні, включаючи підтримку у сфері безпеки. Це ганьба", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, лідери фракцій «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» Артур Герасимов і Максим Бурбак зареєстрували законопроект «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення парламентського контролю» (реєстраційний номер 7362).

Документом пропонується доповнити закон «Про Регламент Верховної Ради України» новою главою 33-1 та статтею 216-2. Цими змінами передбачено, що Верховна Рада може висловити недовіру директору Державного бюро розслідувань, заступнику генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, директору Національного антикорупційного бюро, члену Національного агентства з питань запобігання корупції, що має наслідком відставку з посади.

При цьому зазначається, що питання про висловлення недовіри може бути внесене на розгляд парламенту президентом, Кабінетом міністрів та за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, тобто не менше як 150 народних депутатів.

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Теги: #боротьба з корупцією#корупція в Україні#підтримка України США#протистояння НАБУ і ГПУ#конфлікт навколо НАБУ