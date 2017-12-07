Саакашвілі у супроводі охоронців і дружини й тисяча доларів від якоїсь жінки: як минуло віче біля Ради (відео)

Мітингувальники залишилися на ніч у наметовому містечку біля Верховної Ради України. Прихильники екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі готувалися до можливих нових спроб розігнати протестну акцію.

Сам Саакашвілі прибув на вечірнє віче із півгодинним запізненням у супроводі охоронців і дружини, передає ТСН.

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Замість гучних політичних заяв він почав виправдовуватися щодо звинувачень у співпраці з олігархом Курченком і російському фінансуванні своєї діяльності. Протягом його виступу на сцену кілька разів демонстративно передавали пакети з продуктами та гроші.

"Протягом цілого дня люди несли гроші. Сьогодні прийшла жінка – в цій сумці принесла тисячу доларів", - оголосив лідер акції.

Його слухали від 700 до 1000 прихильників. Поряд чергували правоохоронці та пожежники. Учасники акції наголосили на тому, що лишаються ночувати в наметах, як нібито й сам Саакашвілі, котрий після виступу пішов зі сцени.

Активісти ж протягом дня готували територію до можливих атак з боку правоохоронців. Та наголошували, що їхня політична активність має мирний характер, а на силовиків минулої ночі нападали не вони, а невідомі провокатори.