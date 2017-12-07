В АП вирішили зняти Соболєва з посади голови антикорупційного комітету, а НАБУ не чіпати - ЗМІ

Адміністрація президента повідомила ключовим міжнародним партнерам України, що Єгора Соболєва знімуть із посади голови антикорупційного комітету Верховної Ради. Про таке рішення за підсумками нічних консультацій представники АП поінформували партнерів у четвер зранку, повідомили джерела "Української правди".

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Як відомо, 6 грудня антикорупційний комітет підтримав відставку Соболєва з посади свого голови.

На даний момент стало відомо, що законопроект, яким парламенту надається право одноосібного звільнення голови НАБУ, САП та членів НАЗК, знято з порядку денного і не буде розглядатися Радою.