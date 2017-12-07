В АП вирішили зняти Соболєва з посади голови антикорупційного комітету, а НАБУ не чіпати - ЗМІ
12:07, 07 грудня 2017Політика
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6 грудня антикорупційний комітет підтримав відставку Соболєва з посади свого голови.
Соболєва хочуть прибрати з посади / фото УНІАН
Адміністрація президента повідомила ключовим міжнародним партнерам України, що Єгора Соболєва знімуть із посади голови антикорупційного комітету Верховної Ради. Про таке рішення за підсумками нічних консультацій представники АП поінформували партнерів у четвер зранку, повідомили джерела "Української правди".
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Як відомо, 6 грудня антикорупційний комітет підтримав відставку Соболєва з посади свого голови.
На даний момент стало відомо, що законопроект, яким парламенту надається право одноосібного звільнення голови НАБУ, САП та членів НАЗК, знято з порядку денного і не буде розглядатися Радою.
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