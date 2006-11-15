Ющенко направив листи Морозу і Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує підготувати до другого читання законопроекти, необхідні для вступу України до СОТ, виробивши узгоджену позицію Президента, Верховної Ради і прем’єр-міністра.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться в листах, які В.ЮЩЕНКО направив голові Верховної Ради Олександрові МОРОЗУ і прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ.

«Пропоную забезпечити спільну, за участю представників Президента України, Кабінету Міністрів України, підготовку в комітетах Верховної Ради України зазначених проектів законів до другого читання з тим, щоб виробити єдину узгоджену позицію з порушених у них питань і винести на розгляд парламенту законопроекти, які б відповідали національним інтересам та враховували пропозиції всіх сторін», – йдеться в листі до голови парламенту.

Президент наголошує, що невідкладний розгляд та прийняття цих законопроектів необхідні для якнайшвидшого вступу України до Світової організації торгівлі. За словами В.ЮЩЕНКА, результати парламентських слухань щодо підготовки України до вступу в СОТ і прийняття Верховною Радою зазначених законопроектів у першому читанні свідчать про порозуміння в питанні СОТ.

«Сподіваюсь, що наші консолідовані зусилля у цьому напрямі дадуть змогу забезпечити якнайшвидший вступ України до СОТ», – зазначив В.ЮЩЕНКО.