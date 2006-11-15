Помаранчевий міністр хоче працювати з Януковичем далі

Міністр охорони здоров’я України Юрій ПОЛЯЧЕНКО заявляє про готовність продовжити працювати в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Я висловлюю готовність працювати в уряді», - сказав Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

Він підкреслив, що готовий працювати в уряді для продовження здійснення курсу Президента України, для чого, за його словами, потрібна консолідація політичних сил.

Разом з цим Ю.ПОЛЯЧЕНКО зазначив, що він не збирається відкликати з Верховної Ради свою заяву про відставку з посади міністра, оскільки це вже неможливо зробити юридично.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО та міністр у справах сім’ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО зареєстрували у Верховній Раді заяви про відставку.

Учора Верховна Рада мала розглянути питання про відставку міністра охорони здоров`я Ю.ПОЛЯЧЕНКА і міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Ю.ПАВЛЕНКО.

1 листопада Верховна Рада перенесла розгляд заяв про відставку цих двох міністрів від “Нашої України”. Як пояснив тоді прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, уряд не готовий внести свої кандидатури на ці посади.

Разом з тим 3 листопада прем`єр заявив, що не бачить проблем у роботі міністра охорони здоров`я і міністра у справах сім`ї, молоді і спорту.