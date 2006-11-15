Поляченко передумав вступати в Нашу Україну

Міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО відмовився вступати до «Народного Союзу «Наша Україна».

Про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Я заявляв про намір вступити з метою консолідації політичних сил, я завжди був прихильником широкої коаліції», - сказав Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Ю.ПОЛЯЧЕНКО висловлював готовність вступити до партії «Народний Союз «Наша Україна».