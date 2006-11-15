Поляченко передумав вступати в Нашу Україну
11:37, 15 листопада 2006Політика
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Не пройшло й місяця...
Міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО відмовився вступати до «Народного Союзу «Наша Україна».
Про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.
«Я заявляв про намір вступити з метою консолідації політичних сил, я завжди був прихильником широкої коаліції», - сказав Ю.ПОЛЯЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Ю.ПОЛЯЧЕНКО висловлював готовність вступити до партії «Народний Союз «Наша Україна».
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