В Європарламенті висловили "повну підтримку" роботі НАБУ та закликали до консолідації в Україні

В Європейському парламенті виступили на підтримку Національного антикорупційного Бюро України і закликали до консолідації з метою подолання корупції.

Про це йдеться в заяві європейських депутатів і членів групи друзів Європейської України, розповсюдженій в четвер в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Ми хотіли б висловити нашу повну підтримку роботі Національного антикорупційного Бюро України (НАБУ), яке очолює Артем Ситник. Ми переконані, що для того, щоб активізувати зусилля НАБУ, необхідно прискорити процес створення антикорупційного суду", - йдеться в заяві.

Депутати також "приєдналися до президента Порошенка в його проханні до Верховної Ради і очікують, що нинішній проект закону "Про антикорупційні суди" буде знято з порядку денного і значно переглянуто".

"Нарешті, ми хочемо підкреслити, що очікуємо справжньої консолідації і спільної роботи всіх державних інститутів і всіх, хто приймають рішення, у справжній боротьбі з корупцією. Це завдання, безсумнівно, є найважливішим елементом Порядку Денного асоціації Україна-ЄС і, що ще більш важливо, залишається однією з основних вимог і очікувань людей в сучасній пост-Майданній Україні", - переконані члени ЄП.

Вони також привітали сьогоднішню заяву президента України і його заклик боротися з корупцією з "більшою рішучістю".