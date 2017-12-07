Безвіз для України опинився під загрозою через "війну" влади проти НАБУ

У ніч на четвер, 7 грудня, Україна ледь не перетнула червону лінію у відносинах з Брюсселем.

Причиною став коаліційний законопроект про зниження незалежності НАБУ, йдеться у статті "Європейської правди".

Переговори між іноземними дипломатами та українськими політиками щодо нього тривали ледь не до ранку. З’явилися прямі заклики зупинити програми підтримки України, а в ЄС почалася дискусія про те, щоб поставити на порядок денний призупинення безвізового режиму. До ранку провладна коаліція дала заднiй хiд. Скандальний проект виключили з плану роботи ради на четвер.

"Але це не означає, що тепер проблему можна просто ігнорувати – навпаки, потрібно розібратися, перед якою загрозою ми стояли. Те, що БПП та НФ були готові за одну ніч перевернути правову систему держави та увійти у стан відкритої ворожнечі з США та ЄС, саме по собі є дуже тривожним сигналом", - наголошують журналісти.

Зазначається, що війна "всіх проти всіх" у правоохоронних органах, частиною якої став конфлікт довкола агентів НАБУ, дійшла кульмінації в середу ввечері.

На сайті Ради з’явився законопроект №7362 із доволі неконкретною назвою "Про внесення змін до законів щодо забезпечення парламентського контролю". Документ доволі короткий, але він кардинально змінює вплив ВР на систему протидії корупції.

Депутати отримують право без жодних обгрунтувань звільнити директора НАБУ, керівника антикорупційної прокуратури, будь-якого члена НАЗК або ж директора новоствореного Державного бюро розслідувань. Наголошується: для цього жодних підстав, аудиту, судових висновків не потрібно. Більшість голосів у ВР за "недовіру" – і будь-хто з них автоматично йде з посади.

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У разі схвалення закону всі антикорупційні органи стають "підлеглими" провладної коаліції та перетворюються на політичний інструмент, а якщо хтось із керівників з цим не згодний – йде у відставку.

Проте якщо в багатьох українських політиків цей документ викликав радість, то закордонних партнерів України на Заході він без перебільшення шокував. Адміністрація президента та низка впливових депутатів отримали однозначні попередження: "Схаменіться! Ви надто багато чим ризикуєте".

Крім того, може здаватися неочевидним, але насправді між діяльністю НАБУ та безвізовим режимом є прямий зв'язок.

Нагадаємо, ЄС скасував візи для громадян України лише після того, як Київ виконав План дій з візової лібералізації. "Антикорупційні критерії" цього плану були найскладнішими, їхнє виконання затягнулося на роки. Одним із них було створення системи незалежних інституцій із розслідування корупційних злочинів найвищих посадовців, включаючи НАБУ.

Європейська комісія зобов’язана до 2024 року щонайменше раз на рік звітувати перед Європарламентом та Радою ЄС про те, як Україна виконує безвізові умови.

Якщо хоча б з один із критеріїв не виконується, ЄС зобов’язаний розпочати процедуру призупинення безвізу.

"Наразі ми не готові говорити про загрозу безвізу публічно, але у розмовах з українськими колегами ми давали цей сигнал. Адже питання вже постало", –розповів один зі співрозмовників "ЄвроПравди" в інституціях ЄС.

"Безвізовий важіль" у Брюсселі називають "ядерною зброєю", і це дійсно так. Але у Заходу є також інші важелі, політичні й фінансові, і цієї ночі вони також пішли в хід.

Після спроби "корупційного перевороту" немає жодних сумнівів, що Брюссель чітко пропише антикорупційні умови для отримання траншів.

Так, від МВФ до Києва ще вночі надійшла чорна мітка: Україна має зупинити атаку на НАБУ та створити антикорупційний суд, якщо хоче продовжувати програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Чіткішого повідомлення з Вашингтона годі було й чекати.