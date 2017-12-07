Депутати після підвищення окладів отримуватимуть близько 30 тисяч гривень – Пинзеник

Народні депутати після підвищення окладів отримуватимуть близько 30 тис. грн.

Про це УНІАН повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань Регламенту та організації роботи ВР Павло Пинзеник, коментуючи ухвалення постанови про фінансове забезпечення діяльності депутатів.

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Він зазначив, що йдеться про те, що рядові члени парламентських комітетів отримуватимуть оклад у розмірі близько 16 тис. грн, а разом з надбавками – близько 30 тис. грн.

За словами Пинзеника, для голів комітетів та керівництва парламенту ці нарахування будуть більшими.

Він зазначив, що на сьогодні депутати разом з надбавками отримують близько 16 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 грудня, Верховна Рада ухвалила постанову про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів (№7172), якою прирівняла посадові оклади депутатів до окладів урядовців.

Проектом постанови посадові оклади народних депутатів встановлено на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Під час обговорення проекту постанови Пинзеник заявляв, що "відповідно до положень 33-ї статті закону про статус депутата, народному депутату Верховна Рада встановлює щомісячний посадовий оклад. Надбавки до такого окладу здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету міністрів. Він додав, що депутат у питаннях матеріального, соціального і побутового забезпечення прирівнюється до члена уряду.

Постанови має набути чинності з дня прийняття та застосовується з 1 жовтня 2017 року.

У супровідних до проекту постанови документах зазначається, що дотепер посадовий оклад депутата в залежності від посади, яку він обіймає в керівництві Верховної Ради та її органах, визначається на підставі розпорядження голови ВР від 9 вересня 2005 року.

«Посадовий оклад для народного депутата – члена комітету у розмірі 6109,0 грн був встановлений на рівні посадового окладу члена Кабінету міністрів України», - сказано у документі.