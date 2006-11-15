Янукович і Качинський проведуть спільну прес-конференцію
12:10, 15 листопада 2006Політика
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В Україні перебуває з офіційним візитом Голова Ради Міністрів Республіки Польща Ярослав Качинський. Планується проведення переговорів з Президентом України Віктором Ющенком, головою Верховної Ради Олександром Морозом, міністром закордонних справ Борисом Тарасюком;
12-00 - відбудеться зустріч з прем‘єр-міністром України Віктором Януковичем у розширеному складі (Клуб Кабінету Міністрів, вул. Інститутська, 7);
12-50 - відбудеться церемонія підписання українсько-польських документів (там же);
13-00 - спільна прес-конференція глав Урядів України і Республіки Польща (там же).
Потрібна акредитація. Телефони: 256-75-81, 256-75-82, 256-77-69.
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