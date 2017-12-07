САП звинуватила суд у саботажі "газової справи" Онищенка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявляє про системний саботаж з боку судової системи у всіх епізодах так званої «газової справи» та має намір відкликати своє клопотання про проведення заочного розслідування щодо народного депутата Олександра Онищенка, щоб повторно направити його на розгляд суду.

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Про це йдеться у повідомленні прес-служби САП на сторінці у Facebook. Повідомляється, що САП повторно подасть клопотання про спеціальне досудове розслідування щодо Онищенка та 5 осіб: «…враховуючи неспроможність суду діяти у спосіб визначений Законом, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийнято рішення про відкликання вищевказаного клопотання, з метою його повторного подання до суду», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у повідомленні САП стверджується, що «поряд з цим можна спостерігати системний саботаж з боку судової системи у всіх епізодах так званої «газової справи».

Зокрема, як наголошують в Антикорупційній прокуратурі, слідчим суддею прийнято до розгляду та розглянуто скаргу адвоката в інтересах підозрюваного Онищенка на дії детектива НАБУ щодо звернення із клопотанням про видачу Онищенка, яке запитом Генеральної прокуратури України було направлено компетентним органам Королівства Іспанія.

«Незважаючи на те, що вказаний запит разом із клопотанням детектива було направлено ще у грудні 2016 року, лише зараз, коли розпочато розгляд судовими органами Іспанії питання про видачу Онищенка О.Р., адвокатом подано вказану скаргу на дії, що не оскаржуються, а слідчим суддею у свою чергу – частково задоволено вказану скаргу», - пояснили в САП, додавши, що дане рішення оскаржено прокурором САП у суді апеляційної інстанції.

Також в САП нарікають, що Солом'янський райсуд Києва не зміг призначити запасного суддю в колегію для розгляду справи ПАТ Укргазвидобування нібито "в зв'язку з відсутністю суддів", а апеляційна інстанція відмовилася направити справу в інший суд, оскільки Солом'янський суд «не спробував ще раз» сформувати колегію. На думку прокурорів, це свідчить про затягування розгляду справи.

«Системне саботування судового розгляду справ, несвоєчасне виконання покладених чинним КПК України повноважень слідчого судді у кримінальних провадженнях за фактом заволодіння активами ПАТ «Укргазвидобування» зводить нанівець зусилля детективів та прокурорів, які працювали над зібранням доказової бази у вказаних справах з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та досягнення мети кримінального провадження», - наголошують у САП.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада засідання Солом'янського районного суду Києва, де мало розглядатися клопотання щодо дозволу на заочне досудове слідство у так званій «газовій справі» народного депутата України Олександра Онищенка перенесено на невизначений термін через хворобу слідчої судді Владлени Лазаренко.

Згідно з матеріалами досудового розслідування НАБУ, обвинуваченим інкримінують злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

В САП заявили, що факти переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності підозрюваних Онищенка, Іннеси Кадирової, Олени Павленко, Сергія Свіченка, Сергія Кабаєва та Романа Якимащенка стали підставою для звернення до суду з клопотанням про проведення спеціального судового розслідування.

Зараз «газова справа» щодо фігурантів, які перебувають в Україні, знаходиться на стадії судового розгляду.

15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування».

Всього в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, п’ятеро з яких визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством.

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

За словами Онищенка, одна з європейських країн надала йому статус політичного біженця.