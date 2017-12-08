Лавров заявив, що обговорив з Клімкіним питання українських політв'язнів "по дотичній"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним «по дотичній» обговорив питання українських політв'язнів.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив на прес-конференції у Відні за підсумками Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

«Питання про тих, хто утримується в російських в'язницях, порушувалося по дотичній. Ми пояснили, що ті громадяни України, які одночасно є громадянами Росії, утримуються відповідно до нашого законодавства і до них ніякого консульського доступу не передбачено, тому що вони наші громадяни», - зазначив Лавров.

«Громадяни України, які утримуються за обвинуваченням у цілому ряді тяжких злочинів, мають і консульський доступ, і зустрічі з родичами, коли це стає необхідним», - додав він.

16 листопада в Кремлі заявили, що про обмін українських політв'язнів, які утримуються в Росії, а також росіян, які перебувають у в'язницях України, «не йдеться».