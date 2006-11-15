Верховна Рада підвісила Тарасюка і Гриценка на два тижні

Верховна Рада України перенесла вирішення питання щодо оцінки роботи міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА та міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА на наступний сесійний тиждень - 28 листопада-1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 246 із 436 народних депутатів України зареєстрованих у залі.

Перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні, дав доручення профільним комітетам підготувати проект постанови щодо даного питання.