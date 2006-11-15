Верховна Рада підвісила Тарасюка і Гриценка на два тижні
13:10, 15 листопада 2006Політика
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"За" проголосувало 246 із 436 нардепів
Верховна Рада України перенесла вирішення питання щодо оцінки роботи міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА та міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА на наступний сесійний тиждень - 28 листопада-1 грудня.
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 246 із 436 народних депутатів України зареєстрованих у залі.
Перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні, дав доручення профільним комітетам підготувати проект постанови щодо даного питання.
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