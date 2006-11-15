Качинський вважає, що Європа має відкрити двері Україні

Глава уряду Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ вважає, що Україні необхідно відкрити двері в Європу.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті “Дело” № 208 за 15 листопада.

“Україні безперечно слід відкрити двері в Європу”, - сказав він.

Я.КАЧИНСЬКИЙ вважає, що “було б непогано” назвати термін вступу України в ЄС у довгостроковій перспективі. На думку глави уряду, сучасна політика сусідства не припускає такого сприяння, що “вищою мірою” турбує Польщу. Він зазначив, що усвідомлює труднощі, які можуть виникнути при вступі в ЄС такої великої країни, як Україна, особливо в економічній сфері. Крім того, сама Україна має ще багато зробити для досягнення європейських стандартів.

За словами Я.КАЧИНСЬКОГО, Польща схвалює розвиток тісніших зв`язків між Росією і ЄС. ”І йдеться про те, щоб у довгостроковій перспективі остаточно прийняти Росію у сім`ю демократичних правових країн”, - сказав він. За словами Я.КАЧИНСЬКОГО, в рамках політики сусідства планується підписати новий договір Росії з ЄС. “Питання тільки в тому, на яких умовах”, - додав він.

Я.КАЧИНСЬКИЙ зазначив, що Польща вважає, що ЄС не повинен відмовлятися від своїх вимог до Росії щодо дотримання європейських стандартів, і це не в останню чергу стосується свободи слова.

Сьогодні голова Ради міністрів Республіки Польща Я.КАЧИНСЬКИЙ знаходиться з офіційним візитом у Києві.

Я.КАЧИНСЬКИЙ призначений прем`єр-міністром Польщі в липні 2006 року. Його брат-близнюк Лех КАЧИНСЬКИЙ - президент Польщі з грудня 2005 року.