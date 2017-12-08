Суд скасував виправдувальний вирок причетному до розгону Євромайдану у Чернігові чиновнику

Апеляційний суд Київської області учора скасував виправдувальний вирок чиновнику, причетному до розгону Євромайдану у Чернігові у 2013 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Згідно з повідомленням, за апеляційною скаргою прокурора скасовано виправдувальний вирок стосовно колишнього начальника юридичного відділу Чернігівської міської ради Павла Вовка у перешкоджанні реалізації прав громадян на мирні зібрання під час подій Революції гідності.

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Ухвалою апеляційного суду Київської області 7 грудня скасовано вирок Деснянського районного суду Чернігова, яким у листопаді 2016 року колишнього начальника юридичного відділу Чернігівської міськради визнано невинуватим та виправдано за ст. 340 Кримінального кодексу України (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) та ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Посадовець обвинувачувався у тому, що у листопаді 2013 року з метою перешкоджання проведенню мирного зібрання «Україна обирає ЄС» у м. Чернігові під час Революції гідності підготував, підписав та подав до Чернігівського окружного адміністративного суду адміністративний позов, з вимогами, які обмежували права громадян на його проведення. Задоволення позовної заяви та винесення судом відповідного рішення унеможливило проведення акції.

Наразі рішенням апеляційного суду справу повернуто на новий розгляд до суду першої інстанції.