У Чернігові на посаду безстроково призначили суддю, який "розганяв" Євромайдан

Суддею Чернігівського окружного адміністративного суду безстроково призначено суддю Олександра Зайця, який схвалив рішення про розгін місцевого Євромайдану у листопаді 2013 року.

Чернігівський суддя Заєць призначений разом з іншими суддями відповідним указом резидента України Петра Порошенка, що датований 2 листопада.

Водночас, у грудні 2016 року міжфракційне об'єднання «Депутатський контроль» (за участі депутата з Чернігівщини Олександра Кодоли), звернулося до Вищої ради юстиції із проханням не призначати одіозного суддю Зайця Чернігівського окружного адміністративного суду на посаду судді безстроково. Депутати вказували у зверненні, що суддя у 2013 році своїм рішенням заборонив проведення мирних акцій у Чернігові у центрі міста. Народні депутати зробили висновок, що суддя порушив права людини, закріплені у національному та міжнародному законодавстві, у частині проведення мирних зібрань.

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«Вищевикладене свідчить про наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики», - сказано у документі.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2013 року в Чернігові державні виконавці разом із представниками комунальних служб за підтримки міліції знесли намети Євромайдану у сквері ім. Попудренка, поблизу Красної площі. Рішення про заборону мирних зібрань тоді схвалив суддя Заєць за поданням начальника юридичного відділу Чернігівської міської ради Павла Вовка.