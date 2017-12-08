Долар по 29,3 грн, інфляція 9% та підвищення мінімалки: ключові цифри Держбюджету-2018 (відео)

Верховна Рада прийняла державний бюджет України на 2018 рік. Інфляція очікується на рівні 9%, зростання ВВП заплановано до 3%. Дефіцит бюджету – 81,8 млрд грн, держборг – 1 999,3 млрд грн. Прогнозований курс долара – 29,3 грн/дол.

Мінімальна зарплата має зрости до 3723 грн, мінімальна пенсія – до 1497 грн. На оборону буде виділено 165,3 млрд грн, на соціальні витрати – 122 млрд 700 млн грн. Дорожній фонд матиме 46,7 млрд грн, витрати на комунальні субсидії складуть 71 млрд грн.

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На підвищення зарплат педагогам буде виділено 6,7 млрд грн, на кінематограф – 1 млрд грн. Тоді як на утримання Верховної Ради заплановано аж 1, млрд 729,6 млн грн.