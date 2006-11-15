Зварич про всяк випадок нагадав: альтернативи не буде

Фракція «Наша Україна» має відмежуватися від міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА чи міністра охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА, якщо вони залишаться працювати в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це заявив в інтерв’ю УНІАН представник Президента України у ВР Роман ЗВАРИЧ.

Він зазначив, що «фракція «Наша Україна» чітко визначилася щодо опозиційності». «Якщо хтось залишається, то “Наша Україна” змушена буде жорстко відмежуватися від такого міністра», - підкреслив Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр охорони здоров’я України Ю.ПОЛЯЧЕНКО, призначений в уряд за квотою “Нашої України”, заявив про готовність продовжити працювати в уряді В.ЯНУКОВИЧА. Водночас він відмовився вступати до партії «Народний Союз Наша Україна».

У свою чергу, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Ю.ПАВЛЕНКО заявив, що готовий виконати рекомендацію блоку “Наша Україна” про відставку з посади міністра.