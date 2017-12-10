Прихильники Саакашвілі завершили мітинг біля ГПУ (фото, відео)

Прихильники затриманого лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі завершили мітинг бsля Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники вимагали звільнення Саакашвілі та висловили обурення, що генеральний прокурор Юрій Луценко "пішов шляхом Пшонки" за часів президентства Віктора Януковича.

Активісти назвали Луценка "Іудою" та закликали піти у відставку.

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Один із лідерів "Руху нових сил" Давід Сакварелідзе закликав учасників мітингу у понеділок, 11 грудня, прийти та підтримати Саакашвілі на судовому засіданні.

Представники партії стверджують, що скоріше за все розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу відбудеться у Печерському районному суді за вулицею Хрещатик, 42. Наразі час судового засідання невідомий.

Сакварелідзе заявив, що "ми залишаємо за собою право радикальних конкретних дій", якщо вимога людей про звільнення Саакашвілі не буде почута.

Своєю чергою народний депутат Юрій Дерев'янко заявив, що Луценко "плавно перетворюється у Пшонку".

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Він звинуватив владу, що вона "чинить опір для того, щоби зробити перший нормальний суд, незалежний, антикорупційний". Депутат сказав, що незалежних судів в Україні немає.

"Все залежить від того, скільки нас завтра буде під приміщенням суду, скільки нас завтра буде з вами для того, щоби дати сигнал судді... слухатись виключно конституції, закону України, і приймати правосудне рішення", - заявив Дерев'янко.