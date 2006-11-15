Янукович набивається в миротворці

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про готовність сприяти поліпшенню відносин між Польщею та Росією.

Про це український прем’єр заявив сьогодні журналістам після першого засідання міжурядової українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва.

“Ми готові сприяти в цьому процесі”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, коментуючи ситуацію, що склалася у відносинах між Польщею та Росією.

“Ми сподіваємося, що питання між Польщею та Росією, між ЄС та Росією будуть вирішені найближчим часом”, - додав український прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, Польща заблокувала початок переговорів ЄС з Росією щодо нових переговорів про нову угоду. Польща пояснює свої дії бажанням добитися від Брюсселя захисту в торгових відносинах з Росією.