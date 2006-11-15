Кабмін провів кадрові чистки в Мін’юсті

Низку звільнень та призначень в центральному апараті Міністерства юстиції провів Кабінет міністрів України.

Як повідомили УНІАН в Міністерстві юстиції, відповідні постанови ухвалені сьогодні під час урядового засідання.

Зокрема, Кабмін звільнив відповідними постановами Дмитра КОТЛЯРА з посади заступника міністра юстиції та Олександра КУЗЯ з посади директора Департаменту державної виконавчої служби.

Іншою постановою Кабінет міністрів призначив Валерію ЛУТКОВСЬКУ заступником міністра юстиції України.

Довідка УНІАН. В.ЛУТКОВСЬКА обіймала посаду заступника міністра юстиції з вересня 2003 р. по листопад 2004 р. З листопада 2004 р. по листопад 2005 р. обіймала посаду заступника міністра юстиції – Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав та основних свобод людини.