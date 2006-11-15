Америка хоче подивитись в очі Януковичу

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує, що його візит до Вашингтона сприятиме налагодженню стратегічних відносин між Україною і США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав, відповідаючи на запитання журналістів на міжнародному медіа-форумі.

«Мій візит буде присвячений покращанню і розбудові таких стосунків, щоб вони були передбачуваними, ефективними і мали перспективу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, протягом візиту українська сторона хотіла б системно відпрацювати двосторонні відносини. «США є тою країною, з якою нам треба будувати стратегічні стосунки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що для нього цей візит є принциповим, оскільки «з боку США є бажання подивитись один одному в очі».