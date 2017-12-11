Клімкін відреагував на заклик Вакарчука (відео)

15:32, 11 грудня 2017
Політика
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Клімкін зазначив, що нам потрібна суспільна дискусія щодо того, яким має бути український проект.

Напередодні Вакарчук записав відеозвернення / фото УНІАН

Глава МЗС України Павло Клімкін підтримав заклик українського співака Святослава Вакарчука щодо необхідних для України кроків. Про це він написав у своєму Twitter.

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"Дуже підтримую заклик Святослава Вакарчука #ЗнаюЯк. Завжди вважав, що нам потрібна суспільна дискусія щодо того, яким має бути наш український проект", - йдеться у його повідомленні.

Також міністр зовнішніх справ зазначив, що "реформам потрібні реформатори, а не навпаки".

Раніше український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук оприлюднив відеозвернення, у якому заявив, що не має жодних політичних амбіцій. Також він назвав 10 основних кроків у реформуванні держави.

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Теги: #відеозвернення Вакарчука#Клімкін про звернення Вакарчука