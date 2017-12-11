Клімкін відреагував на заклик Вакарчука (відео)
Клімкін зазначив, що нам потрібна суспільна дискусія щодо того, яким має бути український проект.
Глава МЗС України Павло Клімкін підтримав заклик українського співака Святослава Вакарчука щодо необхідних для України кроків. Про це він написав у своєму Twitter.
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"Дуже підтримую заклик Святослава Вакарчука #ЗнаюЯк. Завжди вважав, що нам потрібна суспільна дискусія щодо того, яким має бути наш український проект", - йдеться у його повідомленні.
Також міністр зовнішніх справ зазначив, що "реформам потрібні реформатори, а не навпаки".
Раніше український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук оприлюднив відеозвернення, у якому заявив, що не має жодних політичних амбіцій. Також він назвав 10 основних кроків у реформуванні держави.
Дуже підтримую заклик @s_vakarchuk#ЗнаюЯк. Завжди вважав, що нам потрібна суспільна дискусія щодо того, яким має бути наш український проект. Крім бачення куди ми хочемо прийти, треба розуміти хто і як це буде робити. Реформам потрібні реформатори, а не навпаки :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 11, 2017