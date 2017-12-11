Суд у справі про держзраду Януковича оголосив перерву до 13 грудня

У Оболонському районному суді міста Києва, який розглядає справу за обвинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича, завершився допит як свідка обвинувачення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Як передає кореспондент УНІАН, Аваков, зокрема, зазначив, що після втечі Януковича з Києва з ним не вдалося зв'язатися, щоб дізнатися його місцеперебування.

Глава МВС також додав, що для розшуку Януковича він прибув у Крим в ніч проти 24 лютого 2014 року.

Аваков зазначив, що дізнався зі ЗМІ про лист із зверненням Януковича до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну.

Коли адвокати приступили до допиту Авакова, між ним та захисниками виникла перепалка. Міністр заявив, що готовий відповідати на запитання, але не буде вислуховувати тролінг з боку захисту Януковича.

Після чого головуючий суддя Владислав Дев’ятко закликав адвокатів утриматись від образ на адресу свідка.

Відповідаючи на запитання адвокатів, Аваков назвав «байкою» інформацію про те, що Сергій Пашинський, який є нині народним депутатом, вивозив з Майдану гвинтівку зі снайперським прицілом.

Після завершення допиту суд оголосив перерву до 10.00 13 грудня, на цей день планується розгляд та дослідження доказів захисту у цій справі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Суд, зокрема, долучив до захисту інтересів Януковича трьох приватних адвокатів - Андріану Фозакош, Віталія Сердюка, Ігоря Федоренка. Сердюк і Федоренко вже захищали інтереси екс-президента у цій справі, проте у липні вийшли із судового процесу.