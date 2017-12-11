Суд допитує Авакова у справі про держзраду Януковича (відео)

У Оболонському районному суді міста Києва, який розглядає справу за обвинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича, проходить допит як свідка обвинувачення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як передає кореспондент УНІАН, Аваков українською мовою попросив суд дозволити йому давати покази "слобожанською" мовою і відразу перейшов на російську мову.

"Я дам вільні свідчення, але я прошу суд згідно з пунктом 4, - давати показання рідною мовою, якою зручно користуватися, - слобожанською мовою, як її дехто називає російською", - сказав Аваков.

Раніше сьогодні був допитаний екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, на засіданні в п'ятницю суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про допит низки високопоставлених чиновників і політиків в якості свідків. Так, серед тих, хто повинен з'явитися в суд, крім Авакова і Яценюка, є президент Петро Порошенко, спікер ВР Андрій Парубій, секретар РНБО Олександр Турчинов та інші.

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Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України") і ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособництво у веденні агресивної війни") КК України.