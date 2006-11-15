Червоненко взяв собі першим заступником регіонала

Запорізький губернатор - член “Нашої України» Євген ЧЕРВОНЕНКО призначив на посаду першого заступника голови Запорізької облдержадміністрації голову Запорізької міської організації Партії регіонів Володимира КАЛЬЦЕВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, новий заступник був офіційно представлений напередодні. За офіційними даними ОДА, як 1-й заступник губернатора В.КАЛЬЦЕВ займатиметься питаннями житлово-комунального господарства.

Коментуючи дане призначення Є.ЧЕРВОНЕНКО, заявив: "Переформовування команди це пошук консенсусу, як у політичному, так і в економічному аспекті, не шукайте інтриг в облдержадміністрації: я веду відкриту політику".

Раніше Є.ЧЕРВОНЕНКО не раз заявляв про те, що одна з основних причин несподіваного для більшості запорожців запрошення В.КАЛЬЦЕВА на посаду заступника губернатора - спроба припинити протистояння між мером Запоріжжя Євгеном КАРТАШОВИМ і депутатським корпусом Запорізької міськради, абсолютну більшість в якій здобула Партія регіонів, очолювана на міському рівні В.КАЛЬЦЕВИМ, який крім того був і основним суперником Є.КАРТАШОВА на виборах мера.

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