Ющенко вже дихає в спину Тимошенко

В Україні більше немає «помаранчевих» і «біло-блакитних». Всі тепер миротворці й готові перегризти горло тому, хто захоче бути найголовнішим примирителем країни, відзначає тижневик «Коментарі:», підбиваючи інформаційні підсумки весни-2009.

Зокрема, участь у «миротворчих» діях дозволила Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ поліпшити показники згадуваності в мас-медіа.

Звільнивши Віктора БАЛОГУ й призначивши керівником свого Секретаріату Віру УЛЬЯНЧЕНКО, В.ЮЩЕНКО в травні скоротив відставання від Юлії ТИМОШЕНКО до 1,04 раза, пише видання. (У березні відставання В.ЮЩЕНКА від Ю.ТИМОШЕНКО становило 1,52 раза.)

У першій п`ятірці рейтингу, як і взимку, спікер парламенту Володимир ЛИТВИН (3-тє місце) і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ (5-те місце). На хвилі скандалу на четверте місце вийшов міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО (узимку був восьмим).

Внаслідок зниження активності дій на газовому інформаційному фронті погіршили свої показники учасники зимової газової війни. Керівник «Нафтогазу» Олег ДУБИНА і глава Мінпаливенерго Юрій ПРОДАН за підсумками весняного сезону не потрапили навіть до півсотні лідерів по згадуваності в ЗМІ (за підсумками зими вони зайняли, відповідно, 7-е й 36-те місця.)

Також не потрапив до півсотні найбільш згадуваних екс-міністр палива й енергетики Юрій БОЙКО, який узимку був 33-м, а співвласник компанії RosUkrEnergo Дмитро ФІРТАШ опустився з 11-ої позиції на 21-ту.

У березні завдяки подіям довколо «Нафтогазу» на шостий щабель у рейтингу піднявся керівник СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО й на десяту - його перший заступник Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, однак у квітні-травні їх згадуваність знизилася в кілька разів, так що за підсумками весни В.НАЛИВАЙЧЕНКУ дісталося дев`яте місце, а В.ХОРОШКОВСЬКОМУ - 22-ге.

Погіршили свої показники згадуваності й учасники зимового фінансово-банківського інформаційного протистояння. Голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ опустився на 14-е місце (шосте місце за підсумками зими). Його перший заступник Анатолій ШАПОВАЛОВ, який взимку став 22-им, не ввійшов навіть у півсотню лідерів. Один з головних критиків В.СТЕЛЬМАХА - голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО - також випав з першої півсотні (узимку посів 25-те місце).

Київський мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який посів четверте місце за підсумками зими, навесні опустився на шосте. Не потрапили до п’ятдесяти найчастіше згадуваних за підсумками весни ні Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, ні секретар Київради Олесь ДОВГИЙ. З конкуруючих з командою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО київських команд до верхівки загальноукраїнського рейтингу потрапив тільки Віталій КЛИЧКО (11-те місце), але цей результат, як і в попередні сезони, був переважно забезпечений боксерськими успіхами й планами самого Віталія і його брата Володимира.

У зв`язку з перипетіями навколо Євро-2012 потрапили до числа 50-ти лідерів президент ФФУ Григорій СУРКІС, мери Харкова й Львова Михайло ДОБКІН й Андрій САДОВИЙ.

Завдяки успіху на виборах до Тернопільської облради навесні до півсотні лідерів увійшов лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.