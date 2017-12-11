"Не маю президентських амбіцій": Саакашвілі зробив першу заяву після звільнення (відео)

Екс-президент Грузії, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявляє, що не має президентських амбіцій, і жартує, що після виходу з приміщення Печерського районного суду міста Києва першою справою планує поїсти. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після завершення засідання суду, який відмовився обрати для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відповідаючи на запитання щодо його подальших дій, Саакашвілі зазначив, що планує "робити те, що я робив завжди".

"Консолідуватися з іншими політичними силами... Нам не потрібна конфронтація, нам не потрібні напади на когось, точно нам не потрібен якийсь переворот. Нам треба дотиснути їх, щоб вони прийняли усі необхідні закони, і готуватися до конституційної, спокійної, але дуже важливої і необхідної зміни влади в Україні", - повідомив він.

На уточнення, що саме Саакашвілі має на увазі: перевибори чи його участь у виборах, він висловив думку, що "треба змінити систему".

"Треба, щоб корупція і узурпація влади закінчилася", - додав він.

Водночас, на запитання, чи має він президентські амбіції, Саакашвілі сказав: "Нема у мене, нема ніяких президентських...".

Щодо своїх наступних кроків після виходу з суду, Саакашвілі, жартуючи, зазначив, що вже 5-й день голодує, тому його мета наразі - поїсти.

"Я жартую, насправді. Їсти швидко не можна. Я до завтра дочекаюся", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, суд сьогодні відмовив у запобіжному заході у вигляді цілодобового домашнього арешту для Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя на засіданні.

Суддя зазначила, що суд ухвалив рішення "клопотання прокурора у кримінальному провадженні... про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваного Саакашвілі залишити без задоволення".

За її словами, ухвала може бути оскаржена у Апеляційному суді протягом 5 днів з дня її проголошення.

Проголошення повного тексту ухвали призначене на 9-ту ранку 14 грудня.