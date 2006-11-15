Юлія Тимошенко про абсурд, відставку Януковича і відбудову

Лідер опозиції Юлія Тимошенко називає абсурдом заслуховування звіту міністрів оборони Анатолія Гриценка і закордонних справ Бориса Тарасюка у парламенті, повідомляє Українська правда.

"Усе це абсурд. Зрозуміло, що все це політична возня, яка не має нічого спільного з ефективною роботою", - сказала Тимошенко журналістам.

На переконання лідера БЮТ, якщо коаліція створилася і створила коаліційний уряд, то "вона мусить хоча б собі не заважати працювати".

Тимошенко також озвучила позицію БЮТ, що у відставку має піти увесь уряд Віктора Януковича.

"Не окремо потрібно розглядати міністрів, тому що міністри роблять свою справу, а в цілому Януковича й уряд потрібно відправляти у відставку і призначати дійсно професійний уряд, який буде відбудовувати Україну, а не брати від України залишки економічних преференцій", - заявила Тимошенко.