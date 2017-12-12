Генпрокуратура попросила САП "суттєво допрацювати" підозру Довгому

Генеральна прокуратура України направила Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі суттєві зауваження до підготовленої підозри народному депутату від групи «Воля народу» Олесю Довгому. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"У листі зазначалось щодо необхідності усунення ряду неточностей та помилок в тексті підозри, а сама підозра має бути доопрацьована. Вказані зауваження стосувалися передусім необхідності приведення підозри до вимог кримінального процесуального законодавства. Жодних питань про наявність чи відсутність в діях Довгого складу злочину у листі до САП не зазначалося. Наразі до Генеральної прокуратури України доопрацьований текст підозри Довгому не надходив", - йдеться у повідомленні.

У Генпрокуратурі підкреслили, що будь-які заяви про те, що у відомстві нібито не бачать складу злочину в діях Довгого не відповідають дійсності.

У ГПУ закликали ЗМІ звертатися до офіційних джерел інформації й утримуватися від подання суспільству недостовірних даних.

Як повідомляв УНІАН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що 19 червня направив генпрокурору подання на зняття депутатської недоторканності з Довгого в рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007-2009 роках.

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21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовим становищем, вчиненим у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок у заказнику "Острів Жуків" загальною площею 44,25 га.

11 липня Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності.

21 вересня Холодницький повідомив, що направив до Генпрокуратури подання про оголошення підозри Довгому. 22 вересня генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру Довгому.

За словами прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган, після повернення з відрядження Луценко визначиться з датою звернення з поданням до Верховної Ради про надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності Довгого у зв'язку з оновленою підозрою.

Крім того, 22 вересня прокурор Києва Роман Говда на виконання доручення генпрокурора вручив Довгому повідомлення про підозру.

Народний депутат підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем під час виконання ним повноважень заступника Київського міського голови – секретаря Київради.

За даними столичної прокуратури, в результаті вказаних дій незаконно передано у власність житловому кооперативу 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника місцевого значення «Острів Жуків» загальною площею 44,25 га, чим державі завдано збитків на загальну суму 81,7 млн грн, що є тяжкими наслідками.

Довгий всі звинувачення відкидає.