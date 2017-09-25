Нардепу Довгому повідомили про підозру у злочині

Народному депутату України Олесю Довгому вручили повідомлення про підозру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила сьогодні речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

«Прокурор міста Києва Роман Говда на виконання доручення Генерального прокурора України Юрія Луценка у п’ятницю, 22 вересня, вручив повідомлення про підозру народному депутату України Олесю Довгому», - повідомила вона.

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Народний депутат України підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем під час виконання ним повноважень заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради.

В результаті вказаних дій незаконно передано у власність житловому кооперативу 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника місцевого значення «Острів Жуків» загальною площею 44,25 Га, чим завдано державним інтересам збитків на загальну суму 81,7 млн грн, що є тяжкими наслідками.

Як повідомляв УНІАН раніше, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що 19 червня направив генпрокурору подання на зняття депутатської недоторканності з Довгого в рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007-2009 роках.

21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовим становищем, вчиненим у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок у заказнику "Острів Жуків" загальною площею 44,25 га. Довгий відкидає всі звинувачення.

11 липня Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності.

21 вересня Холодницький повідомив, що направив до Генпрокуратури подання на оголошення підозри Довгому.