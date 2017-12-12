На судилище в окупованому Криму продовжили арешт "агенту СБУ" Лимешку

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя сьогодні продовжив арешт до 12 лютого 2018 року затриманому російськими силовиками за підозрою в скоєнні диверсій в анексованому Росією Криму громадянину України Геннадію Лімешку.

Як передає ТАСС, тримання під вартою Лімешка продовжили за клопотанням слідчих ФСБ. У коментарі Крим.Реалії дружина заарештованого Ірина не підтвердила цю інформацію, оскільки вона не знає кримського адвоката, якого призначили її чоловікові.

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Як повідомлялося, ФСБ Росії заявила про затримання 12 серпня в анексованому Криму чоловіка, якого вони назвали «агентом СБУ» і звинуватили в підготовці диверсій на півострові.

Російські спецслужби 15 серпня оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лімешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму.

У Міноборони України повідомили, що затриманий в анексованому Криму і оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Лімешко служив у Збройних силах України за контрактом і був звільнений у травні поточного року через службову невідповідність. В СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».