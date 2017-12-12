На судилище в окупованому Криму продовжили арешт "агенту СБУ" Лимешку
Тримання під вартою Лимешка продовжено за клопотанням слідчих ФСБ.
Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя сьогодні продовжив арешт до 12 лютого 2018 року затриманому російськими силовиками за підозрою в скоєнні диверсій в анексованому Росією Криму громадянину України Геннадію Лімешку.
Як передає ТАСС, тримання під вартою Лімешка продовжили за клопотанням слідчих ФСБ. У коментарі Крим.Реалії дружина заарештованого Ірина не підтвердила цю інформацію, оскільки вона не знає кримського адвоката, якого призначили її чоловікові.
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Як повідомлялося, ФСБ Росії заявила про затримання 12 серпня в анексованому Криму чоловіка, якого вони назвали «агентом СБУ» і звинуватили в підготовці диверсій на півострові.
Російські спецслужби 15 серпня оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лімешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму.
У Міноборони України повідомили, що затриманий в анексованому Криму і оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Лімешко служив у Збройних силах України за контрактом і був звільнений у травні поточного року через службову невідповідність. В СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».