Визнав провину: російські силовики продовжують сипати подробицями затримання "українського диверсанта" (відео)

У Федеральній службі безпеки Росії (ФСБ) стверджують, що затриманий в Криму Геннадій Лимешко, який нібито готував диверсії, визнав свою провину. Про це повідомляють "РИА Новости".

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Видання опублікувало відеозапис, на якому чоловік розповідає про диверсійні плани в Криму. Він каже, що планував підрив ліній електропередач і підпали. Зазначимо, що Служба безпеки України спростувала заяви ФСБ про те, що затриманий є "агентом СБУ".

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ заявили про затримання 12 серпня в окупованому Криму громадянина України Геннадія Лимешко, який нібито є «агентом» СБУ і який нібито мав намір зробити «диверсії» на об'єктах інфраструктури.

У Службі безпеки України (СБУ) назвали повідомлення ФСБ Росії про затримання «агента СБУ» в тимчасово окупованому Криму черговою провокацією і фейком.