Президент вивів Зварича зі складу РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом «Про внесення зміни до Указу Президента України від 11 вересня 2006 року № 749» відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України на часткову зміну Указу Президента України від 11 вересня 2006 року № 749 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, внесеними Указами від 20 вересня 2006 року № 761 та від 17 жовтня 2006 року № 884) вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Романа ЗВАРИЧА.

Текст Указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада В.ЮЩЕНКО призначив Р.ЗВАРИЧА Представником Президента України у Верховній Раді України.

Р.ЗВАРИЧ до 1 листопада обіймав посаду міністра юстиції України.