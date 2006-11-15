Протоколи щодо корупційних дій Луценка передали до суду

Генеральна прокуратура передала до Печерського райсуду м. Києва для розгляду по суті два протоколи, складені за начебто корупційні діяння стосовно міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в Генпрокуратурі.

За словами співрозмовника агентства, матеріали передано до канцелярії райсуду. Інформація щодо призначення часу та дати їх розгляду буде відома пізніше.

Як повідомляв УНІАН, учора заступник генпрокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генеральна прокуратура України знайшла факт корупційних діянь в роботі міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, розслідуючи справу про вбивство співробітника УБОЗу Романа Єрохіна.

«Мова йде, - зазначив Р.КУЗЬМІН, - про незаконне присвоєння спеціальних звань офіцерському складу керівництва МВС. Мова йде про незаконну видачу бойових пістолетів громадянам, які не мають права на носіння зброї. Ну і багато іншого…».