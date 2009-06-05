Тимошенко привітала журналістів, хоч розуміє, що в її щирість не повірять

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в Україні журналістика іноді стає першою владою.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, про це йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО журналістам із професійним святом, що відзначається 6 червня.

“Журналістика в Україні справді стала реальною владою, і не завжди четвертою, іноді – першою... Принаймні, левова частка депутатів, політиків та губернаторів дізнається сьогодні з преси значно більше, ніж з усіх таємних депеш та різноманітних секретних доповідних. Я дякую вам за те, що ви щодня і щогодини перебуваєте на своїх постах, на цілодобовому чергуванні, ви пильнуєте за нами, ви несете країні слово істини та правди”, - відзначає прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО зізнається, що дуже поважає журналістську працю і любить всіх “геніїв пера і початківців, репортерів районних газет і редакторів столичних тижневиків, студентів журфаків і ветеранів вітчизняної преси”.

“Майже кожного дня в Україні відзначається якесь професійне свято... Але саме 6 червня всім політикам найважче добирати слова до вітання. Бо це не просто ще одне свято. Це – День Журналіста! Як би вас не звеличували, якими словами не задобрювали і які б компліменти вам не говорили, ви добре знаєте, що політика - це досить цинічна та брудна штука, щоб сприймати політичні вітання щиро. Але ж, не дивлячись на це, я вітаю вас з вашим Днем”, - йдеться у вітанні.

Прем’єр вважає, що без української журналістики не було б незалежної та демократичної України. “Кожного дня я проглядаю газети чи Інтернет-сайти. І не було такого дня, щоб я на вас не злилася чи не дратувалася. Що поробиш – політикам і державним діячам не завжди подобається те, що про них пишуть... Але я абсолютно переконана, що це потрібно нам усім, потрібна правда, без якої не можна побудувати ту країну, якої ми всі варті. І я не можу уявити сучасну Україну без «Української правди», без «Дзеркала тижня», без УНІАНу, Інтерфаксу, «Главреда», «Кореспондента», «Профіля», «Високого замку», «Урядового кур’єру», «Сільських вістей», «Експресу», «Сегодня»... Без в’їдливого Мустафи і настирного та впертого ЛЕЩЕНКА, без філігранної аналітики Юлії МОСТОВОЇ і Сергія РАХМАНІНА, без Тетяни КОРОБОВОЇ, Ганни БЕЗУЛИК, Савіка ШУСТЕРА, Андрія КУЛИКОВА, Святослава ЦЕГОЛКА, Людмили ДОБРОВОЛЬСЬКОЇ, Оксани СОКОЛОВОЇ, Соні КОШКІНОЇ, Алли МАЗУР, Олеся ТЕРЕЩЕНКА... без дошкульних і вбивчих заголовків «Обкому»... без цього всього, без всіх вас...”, - зізнається Ю.ТИМОШЕНКО.