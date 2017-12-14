Екс-посол США в Україні: "Якщо Путін хоче вийти з Донбасу зараз, то час він вибрав дуже правильний"

Американці і європейці не повинні бути залучені в скандал між ГПУ і НАБУ, оскільки недостатньо в цьому розбираються. Про це в інтерв'ю "Новому времени" заявив екс-посол США в Україні Вільям Тейлор. "Однак ми знаємо точно: в інтересах міжнародного співтовариства і самої України, щоб країна процвітала", - наголошує він і додає, що головний меседж не про персоналії, а про те, що в нинішній ситуації пора вживати серйозних заходів.

Читайте також"І Порошенко і Саакашвілі шкодять Україні у даній ситуації" - західні експерти прокоментували події у КиєвіПро ситуацію, що стосується вирішення конфлікту на Донбасі, дипломат зазначив, що "мінський процес здається поставленим на паузу" і одним із способів його оживити - повернутися до питання про розміщення миротворців на окупованих територіях.

"Думаю, що російський уряд, і Путін зокрема, вважають, що Донбас вже не вартий витрачених зусиль. Переваги, які вони отримали, увійшовши на Донбас, виявилися набагато нижчі очікуваних, а ось ціна цього кроку - досить висока", - вважає Тейлор. На його думку, Путін не очікував, що США і Європа будуть так довго зберігати санкції, оскільки увійшовши в Грузію 20008 року, санкції проти Росії були нетривалими.

"Донбас - дороге задоволення для Росії і Крим - дороге задоволення для Росії, - зазначає дипломат. Всі ці витрати явно перевищують вигоди, і це відкриває простір для переговорів". "Тому я думаю і сподіваюся, що росіяни все ж розглядають варіанти поступового виходу з Донбасу", - зазначає він. Якщо Путін хоче вийти з Донбасу зараз, то час він вибрав дуже правильний".

Також Вільям Тейлор поділився, що в США розповідає чому Україна - це важливо. "Події, що відбуваються в Україні, впливають на всю Європу, і Росію, до речі, теж. Від України залежить доля демократії в Росії. Тому Україні важливло бути суверенною і ухвалювати власні незалежні рішення", - підсумував дипломат.

Повне інтерв'ю шостого посла США в Україні Вільяма Тейлора читайте у новому номері журналу "Новое время" від 15 грудня 2017 року.