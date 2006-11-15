Тимошенко: цей хаос принесла конституційна реформа

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що політична реформа внесла хаос в систему управління владою, і що її положення потребують розгляду в Конституційному Суді України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам.

“Так країна жити не може. Цей хаос принесла конституційна реформа... і слово тут не за політиками, а виключно за Конституційним Судом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Будь-які судження окремих політиків є тенденційними, суб’єктивними і руйнують незалежність Конституційного Суду. Я б не хотіла, щоб політики публічно своїми сентенціями, заключеннями і висновками фактично тиснули на правову позицію Конституційного Суду», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.