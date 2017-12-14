"Гідна відповідь Москві": Порошенко відреагував на продовження санкцій ЕС проти Росії

Президент України Петро Порошенко назвав продовження Євросоюзом економічних санкцій проти Росії гідною відповіддю їй за невиконання своїх зобов’язань.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Важливе політичне рішення лідерів Євросоюзу продовжити економічні санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України та небажання припинити гібридну агресію проти нашої держави. Гідна відповідь Москві за невиконання своїх зобов’язань та чіткий заклик до змін у політиці Кремля», - написав Порошенко.

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«Вдячний канцлеру Меркель та президенту Макрону як партнерам у «Нормандському форматі», всім нашим друзям в ЄС за рішучу підтримку України та незламну єдність і солідарність перед агресором», - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, лідери Європейського Союзу ухвалили сьогодні політичне рішення продовжити економічні санкції для Росії через її агресію стосовно України.

ЄС запровадив економічні санкції проти РФ 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Термін дії існуючих обмежувальних заходів спливає 31 січня 2018 року.