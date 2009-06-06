Прикордонники заборонили Затуліну виходити з літака в Сімферополі

Українські прикордонники заборонили депутатові Державної думи Російської Федерації Костянтину ЗАТУЛІНУ, який прибув до Криму для участі у фестивалі «Велике російське слово», вийти з літака в аеропорту Сімферополя.

Про це кореспондентові УНІАН по телефону повідомив прес-секретар фестивалю Юрій ПЕРШИКОВ.

За його словами, К.Затулін летів рейсом з Санкт-Петербурга. Представники Держприкордонслужби не дозволяють російському депутатові вийти з літака, посилаючись на заборону в`їжджати йому на територію України.

«Спека, людина не хлопчик вже, стоїть на трапі літака, не може спуститися вже другу годину», - сказав Ю.Першиков. За його даними, в аеропорту вже знаходяться представники Генерального консульства Росії в Сімферополі. Крім того, на території є представники оргкомітету фестивалю «Велике російське слово».

В Азово-Чорноморському регіональному управлінні Державної прикордонної служби України повідомили, що, за їх даними, Службою безпеки України накладена заборона на в`їзд К.Затуліна до України. Саме тому він не може вийти з літака.

«У нього заборона на в`їзд до України, термін заборони ще не закінчився, тому поки що він не може зійти з трапа літака», - сказав представник прикордонної служби.