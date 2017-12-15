МЗС України запевнило, що не контактувало з Грузією щодо екстрадиції Саакашвілі

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України заявляють, що не контактували з грузинською стороною щодо можливості екстрадиції лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Читайте такожНаразі мова про екстрадицію Саакашвілі не йде - ЛуценкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

"МЗС не веде точно перемовин. В моїй компетенції Грузія, але жодних контактів по лінії МЗС не було", - сказав Боднар у відповідь на запитання, чи відомо МЗС про нібито проведення переговорів України і Грузії про екстрадицію Саакашвілі.

Заступник міністра уточнив, що якщо грузинська сторона надсилає відповідні запити, то вони повинні йти по лінії Міністерства юстиції на Генеральну прокуратуру.

"МЗС так само у цьому процесі не присутнє", - сказав дипломат.

Раніше сайт грузинського телеканалу "Руставі-2" повідомив, що керівник служби державної безпеки Грузії Вахтанг Гомелаурі у Білорусі проводить секретні переговори з українськими урядовими посадовцями щодо екстрадиції колишнього президента Грузії Саакашвілі (http://rustavi2.ge/en/news/92224).

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

8 грудня Саакашвілі був затриманий у Києві.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Саакашвілі підозрюється у сприянні членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка.