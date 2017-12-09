МЗС Грузії не контактує з Києвом щодо Саакашвілі

Міністр закордонних справ Грузії Михайло Джанелідзе заявив, що контактів з українським зовнішньополітичним відомством з приводу затримання в Києві екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі не було, передає Грузія Online.

Читайте такожСаакашвілі стверджує, що отримав документ щодо легального перебування в Україні"Співпраця Грузії і України з цього питання (про можливу екстрадицію Саакашвілі в Грузію) обмежується правовими рамками. Якщо з цього питання є комунікації, то вони проводяться відповідними відомствами", - сказав Джанелідзе.

Раніше міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила журналістам, що міністерству юстиції та Генеральній прокуратурі України було направлено вимогу про затримання та екстрадицію Саакашвілі з Києва в Тбілісі, де його звинувачують у скоєнні кількох злочинів.

В даний час в Тбіліському міському суді розглядається справа про перевищення Саакашвілі повноважень на посту президента Грузії. Зокрема, мова йде про його указ про дострокове звільнення з ув'язнення чотирьох поліцейських, засуджених за звинуваченням у вбивстві співробітника "Банку Грузії" Сандро Гіргвліані в 2006 році.

У суді розглядаються також кримінальні справи проти Саакашвілі в розтраті державних коштів, розпоряджень про силовий розгін мітингу опозиції в 2007 році в Тбілісі і захоплення будівлі телекомпанії "Імеді".

Раніше Тбіліський міський суд виніс рішення про арешт і попереднє ув'язнення Саакашвілі в разі його появи на території Грузії.