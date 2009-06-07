4 умови створення нової коаліції

Заступник голови Верховної Ради, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що нова коаліція може бути сформована тільки за умови, якщо вона виконуватиме чотири функції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи дискусію, яка відбулася 5 червня на засіданні фракції БЮТ.

М.ТОМЕНКО зауважив, що в нинішній ситуації треба знаходити порозуміння між різними політичними силами для того, щоб ухвалювати ефективні і непопулярні рішення у боротьбі з фінансово-економічною кризою.

«Під «об’єднаною» ми розуміємо розширення нинішньої коаліції за рахунок Партії регіонів в такий спосіб, щоб в нову коаліцію входили представники чотирьох фракцій», - сказав він. Під «українською», за його словами, потрібно мати на увазі таку коаліцію, яка чітко застереже державний статус мови та європейський вибір країни, а під «європейськістю» - загальновизнані європейські стандарти демократії, підкреслив М.ТОМЕНКО.

«Під відповідальною коаліцією ми розуміємо надзвичайно ретельний підбір кадрів до уряду, усвідомлюючи, що завдання, які стоять перед урядом, є надзвичайно складними. Кожна політична сила, яка делегуватиме своїх представників до уряду, повинна нести політичну відповідальність за діяльність своїх міністрів», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому він додав, що в разі, якщо вдасться вибудувати таку модель об’єднання в Україні, - то очевидно, що така коаліція потрібна в сьогоднішніх умовах.