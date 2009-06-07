Для Тимошенко Трійця - символ відповідальності перед Богом і народом

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українців з Днем Святої Трійці – одним з найулюбленіших і найшановніших свят українського народу.

Як ідеться у вітанні, текст якого розміщено на Урядовому порталі, “це зелене свято український народ відзначає з давніх-давен. Навіть в лихі часи атеїстичної боротьби люди святкували П’ятидесятницю. Це свято - ще одна згадка про велику жертву Сина Божого в ім’я любові до людей, бо свято Трійці припадає на п’ятидесятий день по Воскресінні Христовому.

Саме цей день є днем утворення вселенської апостольської Церкви. На знак пам’яті про незбагненну подію: зішесття Святого Духа на апостолів, коли вони отримали благословення нести слово Христове”.

“Для мене Свята Трійця - це символ відповідальності перед Богом і власним народом. Воно асоціюється також із запахом пахучих трав і піднесеним настроєм, у пам’яті кожного постає дивовижна «Трійця» Андрія Рубльова.

Я впевнена, що наша земля, благословенна з київських круч апостолом Андрієм Первозванним, розквітне, а держава, де живе такий працелюбний і мудрий народ, стане міцною та заможною”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вина побажала “у цей світлий день добра та злагоди, людського щастя та Божого благословення. Нехай віра та любов допомагають долати всі труднощі”.