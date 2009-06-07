Держкомстат підрахував травневу інфляцію в Україні

В Україні інфляція в травні по відношенню до квітня цього року становила 0,5%, з початку року – 7,4%, до травня 2008 року – 14,7%.

Про це повідомляє Держкомстат.

Разом з тим, індекс цін виробників промислової продукції в травні по відношенню до квітня знизився на 0,7%, з початку року індекс цін виробників зріс на 2,8%.

Як повідомляє Держкомстат, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в травні ц.р. до травня 2008 року зросли на 9,3% (у січні-травні т.г. до січня-травня 2008 року - виросли на 15,5%), зокрема, на харчові продукти - на 8,1% (до січня-травня 2008 р. - на 14,6%), хліб і хлібопродукти - на 14,2% (19,7%), зокрема на хліб - на 15,4 (18,2%), макаронні вироби - на 11,9% (17,6%), кондитерські вироби з борошна – 17,8% (20,1%), м`ясо і м`ясопродукти - на 9,7% (20,4%), рибу і рибопродукти - на 28,9% (33,4%), молоко, сир і яйця - на 9,4% (9,3%) (зокрема на молоко - на 12%, сир твердий і сир - на 9,4%, яйця – на 0,7%), на масло і жири – на 7,3% (12,5%), зокрема на масло вершкове - зросли на 27,9%, олію соняшникове – знизилися на 16,4%, на інші харчові тваринні жири – зросли на 31,8%.

Ціни на фрукти в травні ц.р. до травня 2008 року зросли на 5,4% (у січні-травні ц.р. до січня-травня 2008 року зросли на 19%). На овочі ціни знизилися на 29% (у січні-травні ц.р. до січня-травня 2008 року – знизилися на 21,4%), зокрема на картоплю – знизилися на 4,6%. На цукор - зросли на 29,5% (16,7%), кондитерські вироби цукристі - на 21,3% (22%), безалкогольні напої – 32,4% (31,1%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби в травні 2009 року до травня 2008 року подорожчали на 29% (у січні-травні ц.р. до січня-травня 2008 року - на 26%), ціни на одяг і взуття зросли на 8,1% (7,3%), зокрема ціни на одяг у травні зросли на 8,3%, взуття - на 7,4%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в травні до травня подорожчали на 32% (у січні-травні ц.р. до січня-травня 2008 року - на 29,7%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла в травні до травня 2008 року зросли на 24,5% (23,2%).

Вартість послуг охорони здоров`я зросла на 32,8% (33,8%).

Ціни в транспорті зросли на 18% (21,4%), ціни у сфері зв`язку зросли на 8% (6,4%).

Ціни у сфері відпочинку і культури зросли на 20,8% (21,3%).

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року). Інфляція в квітні по відношенню до березня ц.р. становила 0,9%, з початку року – 6,9%. Зростання цін виробників промислової продукції в квітні по відношенню до березня становило 0,4%, з початку року – 3,5%.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогнозні показники зі спаду ВВП для України на 2009 р. з 6% до 8% і поліпшив прогноз з інфляції – з 17% до 16,8%. Водночас прогноз з ВВП на 2010 р. МВФ поліпшив до плюс 1%, прогноз з інфляції – до 10%.