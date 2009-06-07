У НУ-НС не вірять, що Янукович знову не передумає

Народний депутат України, заступник голови партії Народний Союз Наша Україна Зіновій ШКУТЯК вважає, що перешкодити здійсненню намірів майбутньої коаліції може лише суспільний осуд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у неділю в Івано-Франківську на мітингу-реквіємі із вшанування закатованих прикарпатців у Дем’яновому Лазі.

За його словами, наміри БЮТ і Партії регіонів є «антиконституційними і антинародними, призведуть до згортання демократії в Україні і втрати незалежності держави».

«Готується дуже недобра справа, - наголосив народний депутат. – Дві політичні сили готують конституційний переворот. Лідери цих сил мають бажання узурпувати владу, бо реальних шансів здобути її на виборах народу не мають».

Політик переконаний, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО довів економіку країни до плачевного стану. «Цей уряд економікою країни не вміє керувати, – додав З.ШКУТЯК. – Політикою і популізмом займатися - так».

Він закликав усіх об’єднатися навколо українського Президента Віктора ЮЩЕНКА і не допустити здійснення антинародних намірів.