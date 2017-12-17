Колона маршу за імпічмент прибула на Хрещатик. Як передає кореспондент УНІАН, наразі колона розтягнулася від трибуни, яка встановлена біля будівлі Головної пошти до кінця Хрещатика.

Але колона не щільна, люди йдуть буквально менше ніж половиною Хрещатика.

За приблизними підрахунками, в марші беруть участь не більше 5 тисяч людей. З динаміків на сцені лунають заклики: “Порошенка — на нари, Луценка — на нари”.

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Люди несуть плакати з написами: “Ні! Політичному тиску на НАБУ”, “Порошенко — новий Янукович”, “Порошенко знищує всі антикорупційні органи”.

Люди несуть синьо-жовті та червоно-чорні прапори. Також час від часу в колоні лунають вигуки: “Банду геть!”.

Народний депутат України Віталій Купрій показував наживо, що коли рушила колона від пам'ятника Шевченку, то попереду неї їхали кінні поліцейські, але на Хрещатику на даний час їх не видно. В той же час, позаду колони їдуть поліцейські автомобілі з включеними маяками.

Як повідомляв УНІАН, вчора екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі закликав українців вийти завтра на черговий "Марш за імпічмент" і заявив, що в переговорах з усіма політичними суб'єктами щодо ряду питань не може бути жодних компромісів.

На своїй сторінці у Facebook Саакашвілі написав: "Ми повинні вийти на марш, щоб утримати владу від останнього кроку, який зробить її диктатурою і, отже, для порятунку країни від катастрофи! Коли я говорю про необхідність переговорів з усіма політичними суб'єктами, включаючи Банкову, - вони потрібні в інтересах країни. Якщо ми хочемо мирного переходу від олігархату до нормального життя - нам необхідно розмовляти", - заявив він.