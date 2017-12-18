"Заткніться і послухайте мого адвоката": Саакашвілі поскандалив зі слідчим ГПУ

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі прийшов до Генеральної прокуратури за викликом, однак свідчення давати відмовився. Замість цього він вступив у перепалку зі слідчим ГПУ, пише "Українська правда".

Саакашвілі поговорив з журналістами, а коли вийшов слідчий ГПУ і запитав, чи той проходити слідчі дії, адвокат сказав, що хоче зробити заяву, а Саакашвілі додав: "Зараз мій адвокат вам все пояснить".

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Слідчий Олександр Говорущак сказав, що свідчення даються в кабінетах, а Саакашвілі обурився: "Це у вас такі жести? Заспокойтеся. Не розмахуйте Руками, молода людина".

Коли слідчий попросив не підвищувати на нього голос, Саакашвілі заявив: "А я вам кажу заткніться і послухайте мого адвоката". На спробу слідчого настояти на своєму, Саакашвілі кинув: "Ось ваша прокуратура!".

Після цього адвокат лідера РНС заявив, що прокурор відмовляється з ними спілкуватися, а Саакашвілі не порушував процедуру: "Ми на 9:30 прийшли".

"Міхеїл Саакашвілі після того, як отримав повістку поштою, 15 грудня подав клопотання на старшого групи прокурора Домбровського з вимогою негайно передати матеріали кримінальної справи орган досудового розслідування, а саме Слідчому відділу Головного управління СБУ в Києві та Київській області", – сказав його адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі заявив, що піде на допит в СБУ, а в Генпрокуратуру - ні.