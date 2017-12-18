Саакашвілі заявив, що піде на допит до СБУ, а в Генпрокуратуру - ні

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявляє, що піде на допит до Служби безпеки України, а в Генеральну прокуратуру України - ні. Про це він сказав у фойє будівлі Генпрокуратури, розташованої на вул. Різницькій у Києві.

"Вони мене звинуватили у держперевороті. Нехай СБУ це розслідує. Ми їм (ГПУ - УНІАН) передали своє вітання. І я чекаю на виклик на допит в СБУ, де я буду давати всі необхідні покази", - сказав Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі розповів, про що йшла мова у листі до Порошенка

Його адвокат Руслан Чорнолуцький, у свою чергу, додав, що справа стосовно Саакашвілі, відкрита 4 грудня (за ознаками ч. 1. ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) Кримінального кодексу України), підслідна СБУ, тому на допит до ГПУ його клієнт не піде.

"Згідно з постановою генпрокурора Луценка від 5 грудня, ця справа - підслідність СБУ, тому ми не повинні і не зобов’язані приходити на допит до якоїсь невідомої групи прокурорів без повноважень. Саакашвілі закон не порушив, він прийшов на 9:30, але раніше він направив клопотання, що порушено процесуальні процедури і вимагає передачі справи до СБУ", - зазначив захисник.

Також адвокат додав, що завтра в 11:30 в Апеляційному суді Києва розглядатиметься апеляція на рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу Северіону Дангадзе - соратнику Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі прийшов до будівлі ГПУ, адже отримав повістку. Але давати покази на допиті відмовився.